90 га лісових насаджень горіло в Севастополі, пожежа локалізована підрозділами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у прес-службі МНС, пожежа на площі до 35 гектарів між селами Хмельницьке та Чорноріччя Балаклавського району розпочалась 8 серпня.

Внаслідок сухої погоди і поривчаcтого вітру вона досягла площі близько 90 га, з них 23 га – верхова.

Ввечері за допомогою підрозділів Державної пожежної охорони МНС та техніки лісництва пожежу вдалося локалізувати.

Станом на ранок 9 серпня відкритого горіння немає, продовжується поливання водою окремих ділянок на всій площі пожежі.

У гасінні задіяні 149 чоловік і 32 одиниці пожежної та спеціальної техніки.