Як розподілилися електоральні симпатії українців

Жодного з лідерів президентських перегонів в Україні не підтримують на всій території країни, їх популярність носить різко виражений регіональний характер.

Про це пише, коментуючи результати липневого соціологічного опитування, директор соціальних програм Центру Разумкова Людмила ШАНГІНА у статті для Дзеркала тижня

«Регіональний розподіл електоральних симпатій до лідерів свідчить про те, що лідери ці - регіонального ж масштабу», - сказала експерт, характеризуючи ситуацію з розподілом електоральних переваг.

«Так, Віктор Федорович - лідер тільки для Сходу і Півдня, де в першому турі його мають намір підтримати 36% і 34% громадян, відповідно. Зате у Центрі - 12%, на Заході – лише 6%», - описала електоральне поле лідера Партії регіонів Л.ШАНГІНА.

Юлія ТИМОШЕНКО, за інформацією експерта, користується найбільшою підтримкою в центрі країни, де за неї можуть проголосувати 18%. Віктора ЯНУКОВИЧА і Арсенія ЯЦЕНЮКА готові підтримати по 12% жителів цього регіону.

У той же час, А.ЯЦЕНЮК, за відомостями Л.ШАНГІНОЇ, - нинішній лідер Заходу з можливою підтримкою 21% його жителів і з незначним відривом від Ю.ТИМОШЕНКО, за яку готові проголосувати 19%. Тут найближчий суперник обох - Віктор ЮЩЕНКО, за якого готові віддати голоси 12% громадян Західного регіону.

У цілому серед прихильників В.ЯНУКОВИЧА 78% - жителі Сходу і Півдня. 73% виборців, готових проголосувати за Ю.ТИМОШЕНКО, - жителі Центру і Заходу. 71% прихильників А.ЯЦЕНЮКА - також з останніх двох регіонів.

При викладанні результатів використовується наступне регіональне ділення країни: Схід - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області; Захід - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька; Центр - Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь - АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру 20-28 липня 2009 року. Опитано 2006 респондентів старше 18 років в усіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.