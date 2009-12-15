Узбеку з підробками у паспорті не дали зустріти Новий рік у Криму

Кримські прикордонники повернули 29-річного громадянина Узбекистану до Ташкенту і заборонили відвідувати Україну протягом п`яти років через фальшиві відмітки в паспорті про перетин кордону, повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління.

"Підроблені даташтампи, за які він заплатив три тисячі рублів, робили у Воркуті. Чоловік думав, що вони справжні", – мовиться в повідомленні.

Громадянина Узбекистану виявили у понеділок під час оформлення рейсу "Ташкент – Сімферополь".

Зустріти Новий рік з другом, який чекав його в Судаку, у іноземця не вийшло.

Прикордонники повернули чоловіка, який прилетів до України в надії знайти роботу, зворотнім рейсом до Ташкенту.

У грудні прикордонники Азово-Чорноморського управління анулювали 14 фальшивих відміток. "В основному, підробки проставлялися на території Російської Федерації", – заявили в прес-службі.