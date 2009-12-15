Верховний суд закликали звернути увагу на резонансну дорожню аварію в Криму

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Верховний суд України змінити підсудність справи стосовно сина депутата Сімферопольської міськради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, в зіткненні з автомобілем якого загинула мотоциклістка Ганна Мішуткіна.

«Направлено лист до Верховного Суду України про зміну підсудності апеляційного розгляду справи по Віталію ФАЙНГОЛЬДУ і направлення справи до іншого апеляційного суду України», - говориться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

У міліції заявили, що покарання, яке Залізничний районний суд Сімферополя виніс ФАЙНГОЛЬДУ, «викликає подив не лише у родичів і близьких загиблої, але й у всієї кримської громадськості».

Вночі 16 вересня 2008 року в Сімферополі сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Після удару Bentley здійснив зіткнення з двома машинами, а Suzuki відкинуло на ще один автомобіль. Мотоциклістка померла на місці ДТП. Як встановили експерти, Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

6 листопада 2009 року Залізничний райсуд Сімферополя засудив ФАЙНГОЛЬДА до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки. Суд визнав обопільну форму провини учасників аварії.

Колишній чоловік Мішуткіної Денис МІШУТКІН, під опікою якого перебуває її неповнолітня донька, одержав від ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн. і не має до нього претензій.

Батько Мішуткіної Олександр ГОППЕ одержав 125 тис. грн.

ГОППЕ визнав вирок суду дуже м`яким і подав апеляцію.