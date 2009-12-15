Що українці вважають головними життєвими цінностями (опитування)

Головні життєві цінності українців – здоров`я і матеріальне забезпечення. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 11 по 13 грудня Інститутом Горшеніна на тему: «Мораль і життєві цінності українського суспільства».

Згідно з результатами дослідження, більше половини українців (55,9%) вважає рівень моралі в суспільстві низьким. Оцінюють рівень моралі як середній сьогодні 39,1% опитаних, і лише 3,8% респондентів вважають рівень суспільної моралі високим. Важко відповісти на це запитання 1,2% українців.

Для переважної більшості громадян України (82,3%) головним носієм моральних цінностей є сім`я. Майже третина опитаних (36,8%) назвали головним носієм моральних цінностей церкву. Ще меншу кількість респондентів назвали носіями моральних цінностей: школу або інші навчальні заклади (29,1%); державу (27,4%); телебачення і кінематограф (26,3%); літературу (19,4%). Відповідь «інше» на це запитання дали 2,3% українців, а 1,8% - з відповіддю на питання вагалися.

Найбільше українців турбують такі зміни суспільної моралі, як: вживання наркотиків (62,4%), пияцтво, алкоголізм (61,9%), грубість у стосунках з людьми (58,7%) і хабарництво (56.1%). Наступними за значимістю для громадян є такі проблеми, як: збагачення за рахунок бідних (43,2%), нешанобливе ставлення до старших (42,7%), байдужість до чужих бід (35,7%), проституція (30,2%). Приблизно кожного п`ятого українця турбує аморальність на телебаченні (22,4%) і зростання кількості розлучень (21,8%). Відповіли, що їх турбують інші зміни суспільної моралі 3,3% опитаних, важко визначитися з відповіддю – 2,1%.

Головними життєвими цінностями українці вважають здоров`я (78,7%) і матеріальне забезпечення (72,4%). Близько половини опитаних (49,2%) найбільш важливою цінністю вважають щасливе сімейне життя, а близько третини – цікаву роботу (37,2%) і благополучне становище в країні (34,8%). Приблизно п`ята частина респондентів назвала найбільш важливими цінностями приємне проведення часу (21,5%) і незалежність у вчинках і діях (19,2%), а кожен шостий (15,3%) поставив на чолі життєвих цінностей пізнання та інтелектуальний розвиток. Інші життєві цінності мають 0,7% опитаних, а 2,6% важко відповісти.

Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.