Тому цілком розумна ситуація, принаймні поки що, заморозити лінію фронту, каже військовий експерт.

На сьогоднішній день неможливо відбити військовим шляхом окуповані Росією українські території, навіть за підтримки партнерів, а тому погодитись на замороження лінії фронту є розумним варінатом.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі "24 Каналу".

"На сьогоднішній день відбити військовим шляхом ті території, які тимчасово втрачені, неможливо. Зафіксувати лінію фронту – так, зробити певні контрудари, пересунути лінію фронту трохи на схід – цілком можливо, нам це може вдатися. Але ми не можемо зараз, навіть за допомогою партнерів, без їхніх військ скажемо так, просто силоміць забрати ці території. Тому треба казати, що конфлікт може бути заморожений", - прокоментував Гетьман.

Він зауважив, що замороження, це не повне припинення бойових дій, вони будуть просто не такими інтенсивними. Наприклад, як це було у 2016-2018 роках.

"Це може не подобатися. І така позиція політика (президента) вочевидь не сподобається виборцям. Але давайте з розуміння відноситись і давайте не шукати зради там, де її немає. Це цілком розумна ситуація, принаймні поки що, заморозити без визнання цих територій", - сказав Гетьман.

Сценарії закінчення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point припустив, що "все можливо" на запитання чи може в Україні бути південно-корейський сценарій? В контексті того, що лінія фронту Корейської війни була заморожена, ніяких договорів не підписано.

Однак Зеленський зауважив, що Південна Корея має серйозного союзника – США, який не дає Північній Кореї напасти на Південну.

