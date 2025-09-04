У разі ухвалення відповідного законопроєкту в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу".

"Парламент підтримав у першому читанні ЗП13260. За - 277. По факту повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ. Тобто у разі прийняття його в цілому, суд не зможе застосувати помʼякшувальну норму", - пояснив він.

Так, законопроєктом пропонується виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби", 408 "Дезертирство", може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

Також пропонується доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 408 цього Кодексу, та хочуть повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу та несуть її.

Крім того, пропонується, зокрема доповнити розділ XІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних cил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Проблема СЗЧ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади зазначив, що деякі військовослужбовці після СЗЧ повертаються до своєї частини, але дуже багато бійців перейшли в іншу бригаду.

Він також зауважив, що люди, які повертаються, бачать зміни в армії, у ставленні командирів до військовослужбовців.

