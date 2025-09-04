Зростання резервів зумовлено значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 мільярдів доларів. У серпні вони зросли на 7%.

Як повідомили в Національному банку України, така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти регулятором на 22%.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6,17 млрд доларів, у тому числі:

4,71 млрд дол.– від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,02 млрд дол.– через рахунки Світового банку;

394,6 млн дол.– від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 619,8 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,9 мільйона доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Золотовалютні резерви – інші новини

Міжнародні резерви України в липні зменшилися на 4,5% і станом на 1 серпня, за попередніми даними, становили 43 млрд дол.

За даними НБУ, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Нацбанку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.

