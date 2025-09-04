Апгрейд торкнувся чипа, фронтальної камери і софта. Ціну не підняли.

4 вересня Samsung провела чергову Galaxy Unpacked – головним анонсом презентації стало нове покоління "народного" флагмана Galaxy S25 FE. Як і минулого разу, пристрій отримав дизайн і начинку від топових моделей Galaxy, але коштує при цьому значно дешевше.

Порівняно з S24 FE, новинка схудла на 20 грамів, але місткість батареї зросла до 4900 мАг, а швидкість зарядки – до 45 Вт. Також апгрейд торкнувся процесора, селфі-камери і софту – One UI 8 "з коробки". При тому, що S25, S25 Plus і S25 Ultra поки задовольняються лише бета-версією ОС.

Характеристики Galaxy S25 FE:

Габарити: 76,6×161,3×7,4 мм, 190 грам

76,6×161,3×7,4 мм, 190 грам Дисплей: 6,7", Dynamic AMOLED 2X LTPS, Full HD+, 60-120 Гц, до 1900 ніт

6,7", Dynamic AMOLED 2X LTPS, Full HD+, 60-120 Гц, до 1900 ніт Процесор: 10-ядерний Exynos 2400, 3,21 ГГц, Xclipse 940

10-ядерний Exynos 2400, 3,21 ГГц, Xclipse 940 Пам'ять: 8 ГБ ОЗП + 128/256/512 ГБ ПЗП

8 ГБ ОЗП + 128/256/512 ГБ ПЗП Камери: основний 50-мегапіксельний датчик з об'єктивом f/1.8 і OIS, 12-мегапіксельна надширококутна камера f/2.2 з кутом огляду 123 градуси і 8-мегапіксельний телеоб'єктив 3x з об'єктивом f/2.4 і OIS. Селфі-камера – 12 Мп, ƒ/2.2, 80°,

основний 50-мегапіксельний датчик з об'єктивом f/1.8 і OIS, 12-мегапіксельна надширококутна камера f/2.2 з кутом огляду 123 градуси і 8-мегапіксельний телеоб'єктив 3x з об'єктивом f/2.4 і OIS. Селфі-камера – 12 Мп, ƒ/2.2, 80°, Акумулятор: 4900 мАг, швидка зарядка на 45 Вт, а також підтримка бездротової та реверсивної зарядок

4900 мАг, швидка зарядка на 45 Вт, а також підтримка бездротової та реверсивної зарядок Додатково : алюмінієва рама, повноцінний вологозахист IP68, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, семирічний курс оновлень.

Крім цього, телефон забитий ШІ-функціями Galaxy AI: від Gemini Live і Circle to Search до інтелектуальних фішок для фото- і відеозйомки. Телефон доступний у чотирьох колірних варіантах – синьому, блакитному, чорному і білому.

Ціни залишилися без змін – 749 євро за варіант 8 ГБ/128 ГБ, 809 євро за 8 ГБ/256 ГБ, тоді як модель 8 ГБ/512 ГБ обійдеться в 929 євро.

Раніше цього місяця Samsung випустила свій найдешевший смартфон 2025 року. Компанія обіцяє шість років оновлень ПЗ – це найкращий показник у бюджетному сегменті.

А вже 9 вересня Apple представить серію iPhone 17. З чуток, усі моделі отримають нову 24-мегапіксельну фронтальну камеру і екран 120 Гц, а Plus-версію iPhone замінять рекордною тонкою моделлю "Air".

