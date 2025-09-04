Поточна версія орієнтована на підтримку FPV-дронів, виступаючи ретранслятором сигналу.

Українська компанія Altair Technologies представила новий дрон THOR OPERATOR, який може нести до 6 кг навантаження на відстань до 170 кг. Існує також більш потужна модифікація. Як повідомляє "Мілітарний", дрон було представлено під час міжнародної оборонної виставки MSPO у Польщі.

Зазначається, що продемонстрований варіант, оснащений електродвигуном, здатний нести до 6 кг корисного навантаження та долати відстань до 170 км. Дрон може виконувати завдання протягом 60 хвилин зі злітною масою до 17,5 кг.

"Існує також модифікація з двигуном внутрішнього згоряння, яка має значно більшу дальність — до 400 км — і здатна транспортувати до 8 кг. Автономність польоту становить до 240 хвилин, а злітна маса — до 28 кг. Обидві версії мають дві точки підвіски для дронів або боєприпасів", - йдеться в статті.

За даними видання, більшість комплектуючих в дроні - імпортні. Вітчизняних компонентів у конструкції небагато.

Крім того, зазначається, що THOR OPERATOR здатен виконувати розвідувальні місії, однак для цього краще підходить інша модель з висувною камерою, яка має вищу роздільну здатність і систему стабілізації. Поточна версія більше орієнтована на підтримку FPV-дронів, виступаючи ретранслятором сигналу. БпЛА має модульну конструкцію: усі внутрішні компоненти можуть змінюватися залежно від потреб замовника.

"У бойових умовах THOR уже скидав FPV-дрони та ВОГи. Шахеди поки не збивав, хоча для цього передбачено спеціальний перехоплювач, що кріпиться під крилом. Він не здатен наздогнати реактивні цілі, але може ефективно працювати проти звичайних дронів. Дрон підтримує три режими керування: автоматичний, напівавтоматичний і ручний. У разі втрати зв’язку апарат переходить у режим автономного польоту з функцією автоповернення. Матеріали корпусу — композитні, виготовлені методом матричного формування. Це забезпечує легкість конструкції та високу міцність", - пояснили в виданні.

Стали відомі характеристики дрону "Паляниця"

Як повідомляв УНІАН, під час виставки зброї у Польщі було вперше представлено характеристики української ракети-дрона "Паляниця". Довжина ракети становить 3,5 м, тоді як розмах крил дорівнює 1,7 м. "Паляниця" важить 320 кг, з яких до 100 кг припадає на корисне навантаження. Максимальна дальність польоту ракети – 650 км. Висота польоту становить від 15 до 500 м.

Швидкість "Паляниці" досягає 900 км/год, що можна порівняти зі швидкістю російської крилатої ракети Х-101.

