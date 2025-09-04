За період з початку року до липня 2025-го Toyota Corolla продемонструвала падіння продажів / фото ua.depositphotos.com

Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі 2025 року очолив автомобіль Toyota Corolla. Про це повідомляє Focus2Move

Хоча традиційні бензинові та дизельні моделі досі домінують у ТОП-50, електромобілі поступово завойовують нові позиції, оскільки галузь невпинно рухається в напрямку ще більшої електрифікації. 

За період з початку року до липня 2025-го Toyota Corolla продемонструвала падіння продажів на 7,5%. Тим не менш, автомобіль все ще користується шаленою популярністю, виступаючи лідером рейтингу. 

Відео дня

Суттєво знизилися продажі Tesla Model Y (-18.7%). Водночас зросли показники Toyota Camry (+12%). Продажі Toyota RAV4, Toyota Hilux та Kia Sportage, які також входять до десятки лідерів, майже не змінилися. 

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в світі: 

  1. Toyota Corolla (-7,5%);
  2. Toyota RAV4 (+0,1%); 
  3. Ford F-Series (+14,5%); 
  4. Tesla Model Y (-18,7%); 
  5.  Honda CR-V (+2,3%);
  6. Chevrolet Silverado (+2,5%);
  7. Toyota Camry (+12%);
  8. Hyundai Tucson (+2,9%);
  9. Toyota Hilux (+1%);
  10. Kia Sportage (-1,1%).

Український авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 50% ринку нових легковиків, тоді як торік цей показник становив близько 63%. Найбільшим попитом в нашій країні користуються автомобілі з бензиновими двигунами, а найпопулярнішою моделлю серед бензинових машин став Hyundai Tucson. 

Загалом серед всіх моделей нових авто найбільш популярними в Україні у серпні став Renault Duster. Друге та третє місця посіли BYD Song Plus та Toyota RAV4, відповідно. 

Вас також можуть зацікавити новини: