Різні покоління автомобіля Toyota Corolla виготовляють з 1966 року.

Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі 2025 року очолив автомобіль Toyota Corolla. Про це повідомляє Focus2Move.

Хоча традиційні бензинові та дизельні моделі досі домінують у ТОП-50, електромобілі поступово завойовують нові позиції, оскільки галузь невпинно рухається в напрямку ще більшої електрифікації.

За період з початку року до липня 2025-го Toyota Corolla продемонструвала падіння продажів на 7,5%. Тим не менш, автомобіль все ще користується шаленою популярністю, виступаючи лідером рейтингу.

Суттєво знизилися продажі Tesla Model Y (-18.7%). Водночас зросли показники Toyota Camry (+12%). Продажі Toyota RAV4, Toyota Hilux та Kia Sportage, які також входять до десятки лідерів, майже не змінилися.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в світі:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

Український авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 50% ринку нових легковиків, тоді як торік цей показник становив близько 63%. Найбільшим попитом в нашій країні користуються автомобілі з бензиновими двигунами, а найпопулярнішою моделлю серед бензинових машин став Hyundai Tucson.

Загалом серед всіх моделей нових авто найбільш популярними в Україні у серпні став Renault Duster. Друге та третє місця посіли BYD Song Plus та Toyota RAV4, відповідно.

