Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі 2025 року очолив автомобіль Toyota Corolla. Про це повідомляє Focus2Move.
Хоча традиційні бензинові та дизельні моделі досі домінують у ТОП-50, електромобілі поступово завойовують нові позиції, оскільки галузь невпинно рухається в напрямку ще більшої електрифікації.
За період з початку року до липня 2025-го Toyota Corolla продемонструвала падіння продажів на 7,5%. Тим не менш, автомобіль все ще користується шаленою популярністю, виступаючи лідером рейтингу.
Суттєво знизилися продажі Tesla Model Y (-18.7%). Водночас зросли показники Toyota Camry (+12%). Продажі Toyota RAV4, Toyota Hilux та Kia Sportage, які також входять до десятки лідерів, майже не змінилися.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в світі:
- Toyota Corolla (-7,5%);
- Toyota RAV4 (+0,1%);
- Ford F-Series (+14,5%);
- Tesla Model Y (-18,7%);
- Honda CR-V (+2,3%);
- Chevrolet Silverado (+2,5%);
- Toyota Camry (+12%);
- Hyundai Tucson (+2,9%);
- Toyota Hilux (+1%);
- Kia Sportage (-1,1%).
Український авторинок – останні новини
Раніше стало відомо, що у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 50% ринку нових легковиків, тоді як торік цей показник становив близько 63%. Найбільшим попитом в нашій країні користуються автомобілі з бензиновими двигунами, а найпопулярнішою моделлю серед бензинових машин став Hyundai Tucson.
Загалом серед всіх моделей нових авто найбільш популярними в Україні у серпні став Renault Duster. Друге та третє місця посіли BYD Song Plus та Toyota RAV4, відповідно.