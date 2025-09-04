Повільніше дорожчали овочі, борошно і крупи.

У липні в Україні тривало сповільнення інфляції і, за попередніми оцінками Нацыонального банку України, ці тенденції зберігалися й у серпні. Цьому сприяв новий врожай.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Вагомий вплив на інфляцію мало розширення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю. У результаті знизилася інфляція як сирих, так і оброблених продуктів харчування", - ідеться у документі.

Зокрема, повільніше дорожчали овочі, а також борошно й крупи завдяки надходженню пропозиції нового врожаю сільськогосподарської продукції.

При цьому через зростання собівартості і зменшення поголів’я тварин дедалі швидше дорожчало м’ясо, а також фрукти – через обмежену пропозицію яблук, кісточкових та ягід після весняних заморозків.

За оцінками Нацбанку, зниження інфляції продуктів харчування тривало й у серпні.

Також зазначається, що в липні пришвидшилося подорожчання палива (насамперед через девальвацію гривні до євро в попередні періоди), однак, за оцінками регулятора, в серпні воно уповільнилося.

В липні 2025 року в порівнянні з липнем минулого найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти – на 25,4%. Молочні продукти за рік зросли в ціні на 19%, а от хліб, хлібобулочні і борошняні вироби додали 15,7% вартості.

При цьому аналітики проєкту EastFruit зазначили, що за останній тиждень ціни на овочі з "борщового набору" в Україні знизилися.

