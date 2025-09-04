За Крупу мають внести 20 млн грн застави.

Екскерівниця Хмельницької Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа, яка підозрюється у незаконному збагаченні, може вийти з-під варти, внісши 20 млн грн застави. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що 4 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Зокрема, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 млн грн.

ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025 року виконувати наступні обов’язки: не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", зокрема колишніми, та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи до цієї організації. Крім того, вона повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України. Серед обмежень – носіння електронного засобу контролю.

Деталі скандалу з ексочільницею Хмельницької МСЕК Крупою

На початку жовтня 2024 року в Україні стався скандал довкола керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У неї та її сина провели обшуки, під час яких знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Жінку було заарештовано. У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила її під вартою, але розмір грошової застави зменшили з 500 млн гривень до 300 млн грн.

