За словами політика, союзники дали Україні непорушну обіцянку.

Учасники "Коаліції охочих" повідомили про готовність постачати Україні ракети далекого радіуса дії. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання коаліції та заявив, що група дала Україні "непорушну обіцянку", передає Sky News.

Політик попередив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти і що президент РФ навмисно затягує мирні перемовини, завдаючи ударів по Україні.

"Це ще раз підкреслили безрозбірливі атаки в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення військових дій", - наголосив представник Даунінг-стріт, цитуючи слова британського лідера.

Тому Стармер привітав нові заяви деяких союзників України про постачання Києву ракет великої дальності.

Велика Британія та Україна - останні новини

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна може передати Україні нові балістичні ракети NIGHTFALL після завершення їхньої розробки. Ця ракета матиме дальність понад 600 км та буде нести близько 300 кг вибухівки, тому загальна вага боєголовки, швидше за все, сягатиме 400-500 кг.

"Понад три з половиною роки ми у Великій Британії були серед перших, хто підтримав Україну і надав їй необхідну допомогу. Ми завжди намагатимемося реагувати на те, що, на думку України, їй найбільше потрібно. Але коли ми це робимо, ми не розголошуємо деталі технологій, які надаємо", - наголосив Гілі.

Водночас король Британії Чарльз ІІІ звернувся до українців із посланням у День Незалежності. У своєму посланні він закликав до "справедливого і міцного миру" для припинення війни.

"Я продовжую відчувати найбільше і найглибше захоплення незламною мужністю і духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати задля досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - підкреслив король.

