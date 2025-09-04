Плетенчук нагадав, що шляхопровід має ще й енергетичну гілку.

Російські окупанти щільно захищають так званий Кримський міст, який є для них дуже важливим, але його залізнична частина пошкоджена та, ймовірно, не витримає великих навантажень. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, чи посилюють росіяни захист мосту.

"Посилювати можна нескінченно. Можна й броньований потяг загнати. Хоча бронепотяг вже не можна загнати - він важкий, а міст, залізнична гілка вже не дуже може витримати його. Тому таку важку техніку вони не перекидають. А решту - так, те, що дрібніше, зокрема, умовне цивільне населення, яке пересувається там незаконно...", - сказав речник.

За його словами, цей шляхопровід має критичне значення для Кремля, не настільки інфраструктурне, наскільки ідеологічне. Водночас, зазначив Плетенчук, не слід забувати про ще одну важливу деталь.

Відео дня

"Насправді цей міст, окрім транспортної гілки, має ще й енергетичну. Й про це не слід забувати. І Крим у цьому контексті досі не є самостійним об’єктом навіть серед інших захоплених об’єктів, окупованих росіянами", - додав речник ВМС.

За його даними, окупанти роблять все можливе для захисту анексованого Криму, однак "вигадати" щось нове вже дуже складно. При цьому щільність ворожої ППО на півострові підтримується на дуже високому рівні.

Крім того, Плетенчук розповів, що наразі ворожі кораблі у Чорному морі не спостерігаються, але "відсутність присутності" - важлива. Вийти у Цемеську затоку та відстрілятися "Калібрами" загарбники можуть у будь-який час. На охорону пунктів базування в море виходять на зовнішній рейд невеличкі катери.

"З авіацією - складніше, її багато над акваторією Чорного та Азовського морів. Зокрема, противник використовує авіацію з метою патрулювання, охорони, розвідки та іноді застосовує для ударів. Тут (у морі - УНІАН) залишається статус кво", - розповів представник ВМС ЗСУ.

Міцність Кримського мосту - що відомо

Нагадаємо, гідрогеолог Юрій Медовар вважає, що міцність Кримського мосту найближчими роками залишається під питання через ймовірні зовнішні фактори, що можуть вплинути на його будову. Таким чином споруда може впасти навіть без нових ударів.

Зокрема, таким чинником є небезпечна природна активність. Ця важлива для окупантів транспортна артерія має складний технічний стан плюс дуже небезпечним є активність грязьового вулкана, який знаходиться недалеко від опор споруди.

Сценарії руйнування мосту можуть бути дуже різними - якщо об'єкт здатний витримати землетрус, то активність грязьового вулкана становить більшу загрозу.

Вас також можуть зацікавити новини: