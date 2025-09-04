Супутник зафіксував два чітких ураження: одне - прямо по будівлі, інше - поруч.

На нових супутникових знімках видно сліди від ймовірних ударів української стратегічної крилатої ракети "Фламінго" по об’єкту ФСБ РФ в тимчасово окупованому Криму.

Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал Exilenova+. Зокрема повідомляється, що на знімках зафіксовано об’єкт ФСБ у Армянську. Супутник зафіксував два чітких ураження: одне - прямо по будівлі, інше - поруч.

На узбережжі поблизу об’єкта видно величезну вирву, яка утворилася внаслідок детонації бойової частини вагою близько тонни.

Удар по об’єкту ФСБ РФ в Криму

В кінці літа була оприлюднена інформація про удар по заставі та патрульних катерах ФСБ біля Армянська. Тоді були дані, що удару було завдано новими крилатими ракетами "Фламінго". Тоді видання Astra повідомляло, що внаслідок атаки було пошкоджено 6 патрульних катерів і загинув один військовий.

Про саму ж нову ракету стало відомо 17 серпня. Бойова частина "Фламінго" становить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем радіоелектронної боротьби. Її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський висловив думку, що ракета "Фламінго" може допомогти знищити навіть Кримський міст, але для такої задачі в України є й інші "цікаві рішення".

