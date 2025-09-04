Також Зеленський та Віткофф мають поговорити телефоном з президентом США.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі для українських ЗМІ.

Пізніше прессекретар Зеленського заявив, що зустріч політиків вже завершилася.

Після цього запланований спільний дзвінок з Дональдом Трампом, розмова відбудеться найближчим часом.

Відео дня

Переговори з Віткоффом у Парижі - що відомо

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі переговорів з Віткоффом у Парижі. За його словами, він разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели зустріч із Стівом Віткоффом.

Єрмак наголосив, що головне завдання зустрічі - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України.

"Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип Президента Трампа "мир завдяки силі" - саме той підхід, який може вплинути на агресора", - наголосив глава ОП.

Вас також можуть зацікавити новини: