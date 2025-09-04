Мільйони на війну проти України: Китай купить більше дешевої нафти в Росії

Додаткові барелі нафти потечуть до Китаю через Казахстан.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" домовилася про щорічне постачання додаткових 2,5 мільйонів тонн нафти до Китаю, повідомляє Інтерфакс.

За словами міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова, угода стала результатом візиту Володимира Путіна до Китаю.

"Було підписано угоду про додаткове постачання 2,5 мільйона тонн нафти через Казахстан", - заявив російський міністр.

Окрім додаткових барелів російської нафти, Піднебесна отримає і додаткові кубометри російського газу. 2 вересня російська компанія "Газпром" заявила, що підписала угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію.

Як пише Bloomberg, генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що компанія зможе поставляти до 50 мільярдів кубометрів на рік трубопроводом "Сила Сибіру 2" протягом 30 років. За його словами, ціна на паливо буде нижчою, ніж для клієнтів у Європі.

Крім цього, згідно з повідомленнями російських інформаційних агенцій, "Газпром" також погодився збільшити поставки до Китаю за нинішнім маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 млрд кубометрів на рік.

Доходи від продажу нафти та газу є одним з основних джерел фінансування бюджету Росії, який, зокрема, спрямовується на війну проти України.

Експорт російської нафти - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Китай та Індія стали найбільшими покупцями російської нафти. За даними ЗМІ, Пекін купує російську нафту, зокрема через іранських посередників, обходячи, таким чином, санкції.

І Китай не планує зупиняти купівлю сировини з Росії навіть після погроз санкцій з боку США.

Індія ж намагалася всидіти на кількох стільцях. Наприкінці серпня стало відомо, що Делі планує скоротити закупівлю російської нафти напередодні підвищення мит США.

Втім, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит, а прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді привітав розширення енергетичних зв’язків між його країною та РФ під час зустрічі з Володимиром Путіним.

