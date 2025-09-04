Виробник крилатих ракет "Фламінго" планує випускати ще й ракети балістичного типу.

На додачу до "Сапсана" незабаром Україна може отримати ще одну балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомляє "Мілітарний".

Видання посилається на заяву представника української компанії Fire Point, відомої за крилатою ракетою "Фламінго". Так, під час міжнародної виставки MSPO у Польщі компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет власної розробки — FP-7 та FP-9.

Очікується, що FP-7 матиме дальність ураження до 200 км із круговим відхиленням у 14 метрів. Таким чином, її призначення – оперативне ураження цілей на середніх дистанціях. Ракета розвиватиме максимальну швидкість у 1500 м/с, тож максимальна тривалість польоту складатиме 250 секунд. Маса бойової частини складатиме 150 кг. Запуск ракети FP-7 буде здійснюватися з наземної платформи.

Відео дня

Що стосується ракети FP-9, то вона задумана, як значно потужніша зброя, призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога. Дальність її польоту складатиме до 855 км на швидкості 2200 м/с. Максимальна висота польоту – до 70 км. При масі бойової частини у 800 кг ракета матиме кругове відхилення до 20 метрів.

Застосування ракет компанії Fire Point

Як писав УНІАН, наприкінці серпня Україна вперше застосувала крилаті ракети "Фламінго" компанії Fire Point.

Спочатку повідомлялося, що українські крилаті ракети "Нептун" вдарили по військових об’єктах росіян в окупованому Криму. Зокрема було пошкоджено 6 військових катерів в районі села Волошино неподалік Армянська.

Однак пізніше стало відомо, що удар було здійснено саме ракетами "Фламінго", а не "Нептун".

Вас також можуть зацікавити новини: