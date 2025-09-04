Головна мета зустрічі - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України.

У Парижі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров обговорили зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом гарантії безпеки для України. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram.

"У Парижі разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілись зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Вітткоффом, а також радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо", - зазначив він.

За словами Єрмака, головне завдання зустрічі - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України.

Він підкреслив, що вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі.

"Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей. Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип Президента Трампа "мир завдяки силі" – саме той підхід, який може вплинути на агресора", - додав керівник ОП.

Також, за інформацією джерел Суспільного, президент України Володимир Зеленський у Парижі теж проведе двосторонню зустріч з Віткоффом. Зазначається, що зустріч стане продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня, і що вони "обговорять наступні кроки на тлі затягування Росією мирних переговорів".

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Велика Британія та її союзники готові підтримати Україну як до переговорів щодо завершення війни, так і для забезпечення майбутньої мирної угоди.

Гілі напередодні зустрічі "Коаліції охочих" сказав що, союзники України допоможуть їй "зробити небо безпечним, море безпечним і землю безпечною", щойно буде укладено мирну угоду.

Британський міністр говорив про це після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив у Китаї, що його повномасштабна війна може продовжитися.

