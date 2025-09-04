Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Китаю.

У Китаї відреагували на заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін і північнокорейський правитель Кім Чен Ин влаштували змову проти США, пише Sky News .

Як відомо, Трамп зі своєю заявою виступив після масштабного військового параду, який відбувся у Пекіні 2 вересня. На ньому були присутні російський і північнокорейський диктатори.

У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно "ніколи не переслідує" жодну третю сторону, розвиваючи дипломатичні зв'язки з іншими країнами.

Заява Трампа про "змову"

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп іронічно звинуватив Росію, Китай та КНДР у змові проти США. У мережі Truth Social він написав, що бажає лідеру КНР Сі Цзіньпіну та чудовому народу Китаю "провести чудовий і тривалий день святкування". Втім, як з'ясувалося, Трампа зачепила присутність на параді російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. "Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки", - додав Трамп.

Кремль відреагував на заяву Трампа про "змову". Зокрема, російська влада висловила сподівання, що заяви глави Білого дому були іронічними. У коментарях, які оприлюднили підконтрольні владі російські ЗМІ, радник Путіна Юрій Ушаков запевнив, що лідери РФ, Китаю і Північної Кореї, безумовно, не задумували змову на параді в Пекіні. "Ніяких змов ніхто не влаштовував. Ніхто нічого не плів, жодних змов. Більше того - думки навіть цього ні в кого не було. Ні в кого з цих трьох лідерів не було", - наголосив Ушаков.

