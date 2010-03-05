Янукович скасував указ про Москаля

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поновив дію рішення, яким Геннадія МОСКАЛЯ було призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ України - начальника кримського управління МВС.

На офіційному сайті глави держави розміщено Указ «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 1 лютого 2010 року № 85 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1527-р».

Кабмін 16 грудня 2009 року видав розпорядження № 1527-р, яким МОСКАЛЯ було призначено заступником міністра - начальником управління МВС в Автономній республіці Крим.

***19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму.

МОСКАЛЬ суміщав роботу в міліції з роботою у Верховній Раді України (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»). Партія регіонів звинувачувала МОСКАЛЯ у порушенні законодавства. МОСКАЛЬ стверджував, що в силовому відомстві працює на громадських засадах і зарплату не одержує.

Тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого 2010 року зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про документ уряду від 16 грудня 2009 року. Президент також звернувся до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність розпорядження уряду.

3 лютого МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника главку МВС у автономії - начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

1 березня Кабінет міністрів на засіданні прийняв рішення про звільнення МОСКАЛЯ з посади.