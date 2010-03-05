Держпакет приладобудівного заводу Феодосії виставили на продаж

20:05, 05 березня 2010
Крым
0 0

Стартова ціна становить 2,3 млн. грн.

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 86,879% акцій Феодосійського приладобудівного заводу, повідомила прес-служба відомства.

Стартова ціна пакету становить 2 млн. 278 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен погасити кредиторську заборгованість ВАТ на суму 5 млн. 774 тис. грн., заборгованість перед бюджетом на суму 2 млн. 680 тис. грн., заборгованість перед Пенсійним фондом - 1 млн. 609 тис. грн.

Конкурс з елементами аукціону з продажу акцій ВАТ “Феодосійський приладобудівний завод” відбудеться через 50 днів з моменту його оголошення (3 березня).

Довідка УНІАН. ВАТ “Феодосійський приладобудівний завод” (Феодосія) спеціалізується на виробництві газової автоматики, лічильників.

Балансовий збиток підприємства становить 1 млн. 323 тис. грн., обсяг реалізованої продукції - 19,2 тис. грн., кредиторська заборгованість - 8 млн. 158 тис. грн., вартість активів - 4 млн. 879 тис. грн.

Площа земельної ділянки становить 10 га.

Ухвалою Господарського суду Криму від 18 січня 2008 року введена процедура санації на підприємстві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter