Держпакет приладобудівного заводу Феодосії виставили на продаж

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 86,879% акцій Феодосійського приладобудівного заводу, повідомила прес-служба відомства.

Стартова ціна пакету становить 2 млн. 278 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен погасити кредиторську заборгованість ВАТ на суму 5 млн. 774 тис. грн., заборгованість перед бюджетом на суму 2 млн. 680 тис. грн., заборгованість перед Пенсійним фондом - 1 млн. 609 тис. грн.

Конкурс з елементами аукціону з продажу акцій ВАТ “Феодосійський приладобудівний завод” відбудеться через 50 днів з моменту його оголошення (3 березня).

Довідка УНІАН. ВАТ “Феодосійський приладобудівний завод” (Феодосія) спеціалізується на виробництві газової автоматики, лічильників.

Балансовий збиток підприємства становить 1 млн. 323 тис. грн., обсяг реалізованої продукції - 19,2 тис. грн., кредиторська заборгованість - 8 млн. 158 тис. грн., вартість активів - 4 млн. 879 тис. грн.

Площа земельної ділянки становить 10 га.

Ухвалою Господарського суду Криму від 18 січня 2008 року введена процедура санації на підприємстві.