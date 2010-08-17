Постійні вітри уберегли рибу в Азовському морі від замору

Постійні вітри, які добре перемішували води в аномально спекотну погоду, уберегли рибу в Азовському морі від замору, повідомив УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів Національної академії наук України з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

Вiн повернувся до Севастополя з комплексної гідробіологічної експедиції ІнБПМ (проходила з 3 до 12 серпня) з оцінки екологічного стану основних груп морських і прісноводних організмів у Сиваші, Азовському морі (в межах Казантипського природного заповідника і прилеглих акваторій).

«Експедиція видалася складною, і, насамперед, через відомі погодні умови - температура води була не нижчою за 29 градусів, а часом досягала 32 градусів», - відзначив БОЛТАЧОВ.

За його словами, зазвичай у воді такої температури виникають різні «неприємні явища, у тому числі і заморні».

«Однак цього року допомогли постійні вітри, які здійснювали хороше перемішування води, і причин для масових заморів на Азовському морі (принаймні, у період нашої експедиції) не було. Було відзначено локальну загибель риб, наприклад, у бухті Російська, яка знаходилася з підвітряної сторони. Там ми відзначали загибель бичків, кефалі, інших видів риб», - додав БОЛТАЧОВ.