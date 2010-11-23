Російський бізнесмен наскаржився Януковичу на голову уряду Криму
"Чи не поясните Вашу думку"
Голова ради директорів ЗАТ «Національна резервна корпорація» Олександр ЛЕБЕДЄВ направив президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкрите звернення, адресоване голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, в якому звинувачує його в байдужості до проблем великого бізнесу в регіоні.
«Якщо Вас правильно цитують кримські ЗМІ, витиснення найбільшого інвестора з Криму урядом автономії всіляко вітається: «Святе місце порожнім не буває. Якщо він (ЛЕБЕДЄВ) пішов, буде інша людина, яка займатиметься подібними питаннями, вирішенням питань. Я не бачу проблеми в цьому», - йдеться в листі до ДЖАРТИ, який розміщено на сайті ЛЕБЕДЄВА.
Бізнесмен заявив, що інвестував в економіку регіону понад 200 млн. доларів і є найбільшим у Криму іноземним інвестором, при цьому «ні цента не репатріював».
«Сьогодні наші об`єкти в Криму дають роботу 1,5 тисячам осіб і є основним платником податків у місті з населенням у 75 тис. Від їх закриття я особисто нічого не втрачу. А ось жителі Криму? Отже, чи не поясните Вашу думку щодо «порожнього місця», яке «святим не буває» (нічого не переплутав?)», - акцентує в листі ЛЕБЕДЄВ.
Бізнесмен заявив, що важко уявити собі нормального інвестора, який, прочитавши коментар ДЖАРТИ з приводу його компанії, «захоче принести на півострів хоча б одну гривню».
Зазначається також, що аналогічний лист направлено комісії Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві.
Співробітники Служби безпеки України у листопаді провели виїмку документів у пансіонаті «Море» (Алушта), підконтрольному ЛЕБЕДЄВУ. Прес-центр СБУ заявив, що виїмка проводилася в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне рішення мерії Алушти про зменшення прибуткової частини бюджету міста майже на 5 млн. грн.