Футболіста, який збив на смерть жінку з дітьми в Севастополі, арештовано

Футболісту клубу «Севастополь» Владиславу ПІСКУНУ, який у неділю на автомобілі збив на смерть молоду жінку і двох її доньок, в середу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, повідомила прес-служба севастопольської прокуратури.

Арешт обрано у зв`язку з особливою тяжкістю скоєного злочину.

До цього ПІСКУНА було затримано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України до розв’язання питання про обрання запобіжного заходу.

Розслідування у кримінальній справі, яке проводить міліція Севастополя, перебуває під контролем у прокуратури міста.

У Севастополі в середу проходить прощання із загиблими.

Стосовно водія «БМВ» порушено справу за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керую транспортним засобом, що призвело до загибелі кількох осіб».

Регіональна правозахисна група «Півострів Крим» раніше повідомила, що ПІСКУН, зустрівшись зі своїм знайомим на автомобілі «Міцубісі», вирішив обігнати його автівку, яка вирвалася вперед. ПІСКУН не впорався з керуванням і вискочив на тротуар, де «БМВ» спочатку вдарився об стовп, потім відлетів до стіни будівлі, після чого, в зворотному польоті, наїхав на жінку з двома дітьми. Вони померли на місці аварії.