Екс-спікеру Криму пред`явлено звинувачення за однією справою

Колишньому голові Верховної ради Криму, а нині депутату кримського парламенту Анатолію ГРИЦЕНКУ пред`явлене звинувачення тільки за однією з трьох порушених проти нього кримінальних справ, заявив його адвокат Віктор ОВЕЧКІН в четвер на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, звинувачення пред`явлене у справі, що стосується земель військового радгоспу.

Адвокат підтвердив інформацію про те, що генеральна прокуратура закрила одну з чотирьох справ, порушених проти ГРИЦЕНКА, - справи за підозрою екс-спікера в перевищенні службових повноважень при розпорядженні майном республіканського санаторію «Росія» в Ялті.

За словами ОВЕЧКІНА, справа була закрита ще в лютому, але захист дізнався про це тільки в березні. В отриманні постанови ГПУ адвокатам відмовили.

«Точного формулювання (постанови) ми не знаємо. За неперевіреною інформацією, справу порушувала некомпетентна особа, а саме: виконуючий обов`язки прокурора Криму УГРЮМОВ, - а виконуючий обов`язки не може порушувати кримінальну справу проти депутата, тільки прокурор Криму може порушувати», - сказав захисник ГРИЦЕНКА.

Нагадаємо, ГРИЦЕНКО підозрюється в перевищенні службових повноважень при передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» (збитки оцінюються в 23 млн. грн.).

Йому також інкримінувалася передача в оренду санаторію «Росія» за заниженою орендною ставкою без винесення цього питання на розгляд кримського парламенту (збитки оцінювалися в 0,2 млн. грн.).

Політик також підозрюється в незаконній передачі 3,6 га земель лісового господарства на суму 0,5 млн. грн.

Крім того, ГРИЦЕНКУ інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого інтересам держави завдано 70 тис. грн. збитків.

Міліція затримала ГРИЦЕНКА у справі військового санаторію 24 січня в Сімферополі. Суд 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.