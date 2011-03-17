У Сімферополі торгували продуктами за радянськими цінами

Російська громада Криму і партія «Русское единство» сьогодні, в день 20-річчя всесоюзного референдуму, влаштували в Сімферополі ностальгічний флеш-моб за СРСР: на Радянській площі перед кінотеатром тривала імпровізована торгівля продуктами і книгами за радянськими цінами.

Акція пройшла під гаслом «Країна, яку ми втратили», повідомила прес-служба партії «Русское единство».

Всі, у кого були при собі копійки і рублі, випущені монетним двором до 1991 року, могли купити хліб за 20 копійок, сірники за 1 копійку, гречку - за 50 копійок, яйця - за 70 копійок за десяток. Також у продажу були книги. Наприклад, повість братів Стругацьких «Понеділок починається у суботу» коштувала 1 рубль 10 копійок. Покупці могли принести радянські гроші з дому або одержати їх у організаторів акції в обмін на українські гривни за курсом один до одного.

«Ця акція - не ностальгія за ковбасою за 2,20, вона носить глибший, цивілізаційний характер. Ми втратили велику державу, в основі якої лежав принцип справедливості. Зараз навколо СРСР виникла безліч міфів, а іноді й просто брудної брехні, все це спрямовано на стирання нашої історичної пам`яті. По суті, триває інформаційна війна з перетворення нас на людей без минулого і відповідно, без майбутнього - на рабів. Наш захід - не ностальгія за молодістю, це ностальгія за нами самими як частини великого, могутнього, висококультурного і високоморального суспільства з великими ідеалами і життєвими цілями», - сказав голова сімферопольської організації партії «Русское единство» Сергій ЮХІН.