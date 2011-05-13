Чи хоче українська молодь вінчатися в церкві?

Сучасна молодь цінує інститут сім`ї і шлюбу. Такий висновок зробили експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», проведеною в Україні, Росії, Польщі і Казахстані.

Кожен другий українець (50,8%) вважає нормою церковний і офіційно зареєстрований шлюб одночасно, в решті країн дослідження ж такий шлюб вважає за краще близько третини опитаних: Казахстан – 35,4%, Росія – 35,1%, Польща – 31,7%. Офіційно зареєстрованому шлюбу віддає перевагу половина молодих казахів (50,7%), майже половина росіян (45,3%), а також більше чверті українців (26,8%). У Польщі ж такий шлюб обирають 18,5% респондентів. При цьому майже третина молодих поляків (31,2%) обирає лише церковний шлюб, тоді як в інших країнах цьому варіанту віддає перевагу дуже невелика кількість опитаних (Україна – 5,6%, Росія – 4,2%, Казахстан – 3,2%).

Віддають перевагу цивільному шлюбу або є противниками шлюбу як такого менше 5% студентів кожної країни, що взяла участь у дослідженні.

Коментуючи результати дослідження, письменник і філософ Михайло ВЕЛЛЕР зазначив, що сучасній молоді зараз доводиться непросто. «На жаль, сьогодні старше покоління не може похвалитися тим, що залишає молоді в спадок непорушні традиції, високий рівень моралі, процвітаючу країну і світлу віру в майбутнє. Молоді сьогодні важко. Важко не стільки прогодуватися і купити штани, не стільки навіть знайти роботу, скільки усвідомити себе задоволеними в цьому світі і знайти якісь непорушні духовні цінності в ньому».

За його словами, ліберальна і ринкова ідеології дуже сильно зруйнували всю сьогоднішню культуру. «Здається, що можна все. Можна бути «гетеросексуалом» і «гомосексуалом», найголовніше при цьому, – не курити. Можна бути злодієм, найголовніше – щоб суд не назвав тебе злодієм. І тоді ти можеш високо тримати голову. Можна бути багатоженцем, можна торгувати живим товаром, можна займатися проституцією, і це називатиметься наданням сексуальних послуг населенню», - сказав він.

На думку письменника, сьогодні настав час повернення до так званих консервативних цінностей. «Сволота – завжди сволота, доблесть – завжди доблесть, вірність – завжди вірність, і щастя всіх – вище і дорожче, ніж щастя одного. Отже, молоді можна тільки побажати, по-перше, ніколи не втрачати віру в себе, по-друге, нічого не приймати на віру, а все перевіряти власним розумом, по-третє – у жодному разі не брати в спадок все, залишене батьками, але й не заперечувати все огульно теж у жодному разі. Адже життя поколінь полягає в тому, щоб прагнути взяти все краще в колишніх і відкинути все гірше, що вони намагаються нав`язати наступним поколінням», - вважає ВЕЛЛЕР.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.