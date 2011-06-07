Севастополь жодна холера не бере

Санітарно-епідеміологічні служби Севастополя заявляє, що стан морської води в Чорному морі біля берегів міста на сьогодні відповідає всім нормам ГОСТ, заявив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ.

«Ви знаєте, що в Україні виявили холеру, і зараз жорстоким чином поставлено питання про контроль ситуації. Службами СЕС проводяться виїзні обстеження об`єктів, досліджуються мікробіологічні показники води. Фахівці міськСЕС повністю зробили моніторинг за пробами морської води в Севастополі. Проби води сьогодні скрізь відповідають нормам», - сказав віце-губернатор.

Він також запевнив, що всі медичні установи і санепідслужба готові до проведення екстрених невідкладних заходів щодо попередження розповсюдження карантинних інфекцій, зокрема холери.

Заступник головного санітарного лікаря міської СЕС Лариса ТИТОВА в ефірі телекомпанії «Севастополь» повідомила: «Ми точно також (як в Маріуполі, де зафіксовані випадки захворювання на холеру) посилили контроль і нагляд, щоб не допустити надходження в місто Севастополь небезпечної продукції, зокрема в`яленої, солоної, слабкосоленої риби з Азово-Чорноморського басейну».

Вона повідомила, що проводяться лабораторні дослідження на предмет ідентифікації холерного вібріона. «Ось вже станом на 6 червня було доставлено 55 проб риби різних видів із різних регіонів, різних постачальників, і всі результати негативні», - сказала ТИТОВА.

Крім того, з 30 травня по 6 червня досліджено 50 проб морської води на холерний вібріон, і результати негативні. Як додала заступник головного лікаря СЕС, напередодні літнього сезону щонеділі в обов`язковому порядку відбираються зразки проб морської води на всіх пляжах міста, в зонах відпочинку. «Проведено контроль води на гідробіологічний показник, і на сьогодні всюди все відповідає вимогам, перевищення допустимих показників не зафіксовано», - наголосила вона.