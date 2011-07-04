Vanco і Кабмін можуть відновити арбітражний процес - експерт

Сторони переговорного процесу з мирного врегулювання спору між компанією Vanco Prykerchenska Ltd. і державою Україна можуть найближчим часом ухвалити спільне рішення дочекатися вердикту Стокгольмського арбітражного суду, таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор консалтингової компанії Fuel Alternative Віталій ДАВІЙ.

«За моєю інформацією, причина тривалих переговорів з мирного врегулювання спору полягає в тому, що сторони не можуть знайти спосіб юридично закріпити гарантії інвесторам проекту», - сказав він.

«Бажання Vanco Prykerchenska і її акціонерів одержати від держави довгострокові гарантії захисту їх інвестицій цілком зрозуміле. Після того, як попередній уряд у 2008 році просто заблокував цей стратегічно важливий для України проект, компанія так і не змогла приступити до його реалізації. Замість початку робіт на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря вона була вимушена почати арбітражний процес у Стокгольмі», - додав ДАВІЙ.

«Враховуючи той факт, що проект розрахований на 30 років, в його реалізацію потрібно інвестувати від 15 до 20 млрд. доларів, то зрозумілі ризики, від яких хочуть застрахуватися представники компанії. Шанси Vanco Prykerchenska виграти в арбітражі достатньо високі, а, враховуючи успішний міжнародний досвід реалізації подібних проектів їх материнської компанії Vanco, в успіху всього проекту в цілому можна бути упевненим», - вважає експерт.

За його словами, поки що ніяких офіційних заяв від сторін переговорного процесу не надходило. Проте, якщо вони так і не зможуть підписати мирову угоду, то у них залишиться тільки один вихід – відновлення арбітражного процесу і остаточне рішення суду.

«В цьому випадку саме Стокгольмський суд поставить крапку в цьому тривалому спорі. У певному сенсі це може бути вигідно тим компаніям, які в 2006 році програли тендер на розробку Прикерченської ділянки, оскільки теоретично у них залишаються шанси взяти участь у повторному тендері на дану ділянку», - додав ДАВІЙ.

Угоду про розділ продукції (УРП) між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано у жовтні 2007 року. Vanco International передала всі права і зобов`язання по угоді Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало причиною розриву угоди з боку уряду Юлії ТИМОШЕНКО і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska у липні 2008 року почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

Кабмін Миколи АЗАРОВА у 2010 році запропонував Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.