Київ і Харків подарують Севастополю 15 тисяч кущів троянд
20:00, 04 липня 2011Крым
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Підтримали ініціативу Донецька і Луцька
Харків і Київ підтримали ініціативу Донецька і Луцька і придбають безоплатно для Севастополя 10 і 5 тисяч кущів троянд, відповідно, повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА на брифінгу в понеділок.
Він уточнив, що з боку Харкова рози подарують «окремо мер і окремо обласний губернатор».
«Ми постараємося підготуватися, щоб восени висадити ці троянди», - сказав він.
Керівник Севастополя нагадав, що першим з ініціативою про передачу Севастополю 5 тисяч кущів троянд виступив міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. «Після цього - Луцьк, 5 тисяч», - сказав ЯЦУБА.
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