Київ і Харків подарують Севастополю 15 тисяч кущів троянд

Харків і Київ підтримали ініціативу Донецька і Луцька і придбають безоплатно для Севастополя 10 і 5 тисяч кущів троянд, відповідно, повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА на брифінгу в понеділок.

Він уточнив, що з боку Харкова рози подарують «окремо мер і окремо обласний губернатор».

«Ми постараємося підготуватися, щоб восени висадити ці троянди», - сказав він.

Керівник Севастополя нагадав, що першим з ініціативою про передачу Севастополю 5 тисяч кущів троянд виступив міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. «Після цього - Луцьк, 5 тисяч», - сказав ЯЦУБА.