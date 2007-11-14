Гриценко побачив на Тузлі велике скупчення птахів. Живих

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що в Керченській протоці немає серйозної екологічної катастрофи, проте є проблема забруднення.

Як передає УНІАН, сьогодні в одній з вечірніх програм Державної телерадіокомпанії «Крим» А.ГРИЦЕНКО заявив, що «інформація про екологічну загрозу поступала сама суперечлива», тому він сьогодні поїхав на Тузлу подивитися, ”скажімо так, з висоти польоту” акваторію Керченської протоки, сам острів Тузла і т.д.

Як відзначив А.ГРИЦЕНКО, співробітники МНС та інших служб, а також місцеві жителі наводять лад на Тузлі. «Зібрано близько 160 тонн мазуту, який перемішався з тванню. До кінця тижня буде 300 (тонн – УНІАН)», - відзначив А.ГРИЦЕНКО. Частина нафти, яка розлилася по території Керченської протоки, зараз, за даними глави ВР АРК, знаходиться на російській території. Там теж, за його інформацією, ведеться робота з наведення порядку.

Кажучи про сірку, яка перевозилася судами, що зазнали аварії в Керченській протоці, глава парламенту автономії заявив, що витоку сірки внаслідок корабельних аварій не відбулося. «За інформацією, яку сьогодні маю в своєму розпорядженні, витоку сірки абсолютно немає. Вона дуже щільно загерметизована», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що подія в Керченській протоці – це «НП великого масштабу». «Треба попереджувати такі катастрофи», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. Кримський спікер підкреслив, що ”пред`являтимуться серйозні претензії” до судновласників, які не відреагували на штормове попередження і проігнорували розпорядження керівництва Керченського порту покинути пролив, щоб убезпечити себе.

Глава парламенту автономії не став давати оцінку загрозі біосистемі, екосистемі Керченського півострова, Керченської протоки, Чорного і Азовського морів, відзначивши, що це справа експертів і екологів. «Я хотів би утриматися від якихось конкретних оцінок, сьогодні хай екологи вивчають ситуацію, - сказав А.ГРИЦЕНКО. - Я не думаю, що там є така серйозна катастрофа екологічна, але проблема забруднення - вона існує, вона реальна».

При цьому кримський спікер відзначив, що ні він, ні оператори з журналістами «не виявили сьогодні тієї масової загибелі риби і птахів, про яку говорять всі, кому тільки не лінь». «Ми там побачили велике скупчення птахів. Літає, живі птахи. Я попросив сфотографувати. Життя йде, продовжується», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада внаслідок шторму в Керченській протоці постраждали 15 судів, в результаті катастрофи, в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними. ”Якщо не вжити своєчасних заходів з локалізації, збору і ліквідації нафтопродуктів, то велика частина вуглеводня осяде на дно, продукти випаровування викличуть отруєння морського середовища і гострий дефіцит кисню, що призведе до масової загибелі морської флори і фауни”, - заявили вони.

Багато ЗМІ заявляють про масову загибель птахів і риби в Керченській протоці.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушена кримінальна справа за фактом забруднення моря.