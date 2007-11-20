У Севастополі майже кожен третій житель отримує пільги

У Севастополі на сьогодні майже кожен третій житель міста отримує пільги з державного і міського бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, «серед севастопольців 20 категорій пільговиків. На сьогодні по реєстру проходять 102 тис. севастопольців, які отримують ті чи інші пільги». Як додала вона, «12 категорій мають пільги - насамперед, на житлово-комунальні послуги - за рахунок державного бюджету, 8 категорій мають пільги на житлово-комунальні послуги згідно з рішенням сесії Севастопольської міської ради». За словами І.ЦОКУР, «у нас на сьогодні досить велика, розгалужена мережа соціального захисту севастопольців. Практично кожен третій севастополець має пільгу. Це досить багато».

Як також зазначила заступник голови міськдержадміністрації, «коли обговорювалося питання підвищення тарифів на тепло насамперед міська державна адміністрація виносила питання соціального захисту тих категорій севастопольців, у яких на сьогодні пільг немає». Таким чином, як сказала І.ЦОКУР, «виконавча влада міста пропонувала соціально захистити: це непрацюючі пенсіонери, у яких пенсія не досягає середнього прожиткового мінімуму, встановленого в Україні (на сьогодні 532 грн.), це багатодітні сім’ї, де є три неповнолітні дитини, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, а також ми пропонували посилити пільгу дітям війни, які на сьогодні мають пільгу 25% по оплаті комунальних послуг, - ми пропонували додати ще 25%». За словами І.ЦОКУР, «міська державна адміністрація, а саме управління праці і соціального захисту населення, управління економіки виступили з ініціативою по адресній, безготівковій допомозі. Це як у нас субсидії. Таких севастопольців близько 30 тис. чол., які взагалі не мають пільг і ми пропонували надавати соціальний захист цим прошаркам населення».

Коментуючи ситуацію у місті з отриманням населенням субсидій, заступник голови міськдержадміністрації назвала її «не оптимістичною». «Якщо у 2005 році у нас було 4700 сімей, які користувалися субсидіями на житлово-комунальні послуги, на тверде паливо і зріджений газ, то сьогодні у нас всього близько 800 сімей». Значить, робить висновок І.ЦОКУР, «середній рівень доходів у сім’ї дозволяє сплачувати на нинішньому етапі комунальні послуги, розмір яких не перевищує у працездатних членів сім’ї 20% (непрацездатні повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги, з урахуванням пільг, не більше 15%). За її словами, «це є сьогодні проблема, на цьому треба зосередити роботу». Вона також повідомила, що найближчим часом буде проведено нараду з усіма зацікавленими структурами, що надають інформацію з оплати громадянами комунальних послуг.