Що стає розмінною монетою в Криму?

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО зазначає, що на півострові за останні роки мова і національна приналежність стають розмінною монетою.

Про це він заявив, коментуючи заяви деяких кримських політиків, які різко розкритикували підписаний Президентом України Указ «Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі», вважаючи, що він спрямований не на зміцнення української мови, а на "знищення російського духу в Криму".

"Зазвичай це (мова і національна приналежність стають розмінною монетою - УНІАН)

відбувається тоді, коли комусь конче потрібно заробити додаткові дивіденди під час політичних разбірок. Однак не всі політики і суспільні діячі усвідомлюють небезпеку, яку вони створюють для республіки, так легко жонглюючи цими поняттями. Тому спекуляції, зокрема - електоральні, треба припинити", - каже В.ХОМЕНКО.

Він також зазначив, що не зрозуміло, "звідки беруться розмови, ніби російськомовне населення зазнає утисків у Криму, адже насправді на півострові проблем із російською мовою немає". "Кримчани вільно розмовляють, навчаються, спілкуються, читають газети та дивляться по кримському телебаченню передачі, переважно російськомовні. Ніякої проблеми немає", - підкреслює Постпред.

Водночас, за даними Представництва Президента в Криму, "єдина в Ялті школа з українською мовою навчання заповнена на 270%, кількість бажаючих отримувати освіту в українській гімназії Сімферополя в 5-6 разів перевищує допустиму наповнюваність закладу". Аналогічна ситуація спостерігається в окремих містах і районах автономії, де відсутні українські школи або класи, не говорячи про україномовні дитячі садочки, зазнаили в Представництві.

Як підкреслив В.ХОМЕНКО, Конституція визначає українську мову єдиною державною мовою, разом з тим, гарантуючи вільний розвиток і захист мов національних меншин. Керівництво держави має дбати про те, щоб державну мову, тобто українську, використовували в країні повсюдно, зокрема, в автономії.

"Пора вже нарешті, політикам припинити ганебну практику розподілу громадян на "наших" та "не наших". Від цього порядку у нашому спільному домі буде більше. В Криму проживають представники понад 130 національностей, рідними мовами яких є й українська, і російська, і кримськотатарська, і грецька, і вірменська, і єврейська, і караїмська. Це ті мови, якими говорять наші співвітчизники, і ми поважаємо їхнє право на спілкування рідною мовою. Розмовляти людина має право будь-якою мовою, але знати і поважати мову держави, у якій живе, зобов’язана", - каже В.ХОМЕНКО.

Представник Глави держави вважає, що Указ Президента дуже актуальний, необхідний та вчасний, бо направлений на розвиток мови, збереження своєї культурної спадщини та втілення в повному обсязі соціокультурних і науково-професійних запитів сучасної людини. Він ще раз наголошує, що в документі йдеться не про закриття або обмеження функціонування шкіл із російською мовою навчання - завдання полягає у створенні нових сучасних освітніх закладів з україномовним викладанням дисциплін. "Ніхто не збирається насильно нав’язувати чи переучувати людей похилого віку чи тих, кому знання мови, на їх думку, не потрібне. Мова йде про майбутнє наших дітей та онуків, які повинні знати українську мову для того, щоб успішно скласти іспити й отримати фахову освіту в провідних вузах держави, мати широкі можливості самовизнання та розвитку", - зазначили у Представництві.

Водночас Постійний Представник Президента України в АРК застерігає окремих керівників республіканських і місцевих органів влади автономії від імітації або саботування виконання зазначеного Указу чи зневажливого ставлення до президентських директив і настанов, які знаходяться в правовому полі держави і є обов’язковими до їх виконання. "А ті, хто займає посади у владних кабінетах та отримує зарплату з бюджету, але не збирається виконувати державні доручення, повинні піти із займаних посад, оскільки лицемірство і дволикість несумісні з присягою і етикою державного службовця", - каже В.ХОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну, Раді міністрів Криму, Севастопольській міськдержадміністрації розробити і затвердити комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.

У той же час, деякі кримські політики різко розкритикували цей документ. Зокрема, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що вищезазначений указ Президента спрямований, насамперед, не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».

У свою чергу голова Верховної Ради Автономії Анатолій ГРИЦЕНКО стверджує, що на півострові немає проблеми з вивченням української мови, як і будь-якої іншої мови. За даними голови парламенту автономії, в Криму функціонує близько 600 шкіл, з них 7 - з українською мовою навчання, є школи з подвійною мовою навчання (російською і українською мовами), є школи з трьома мовами навчання (російською, українською і кримськотатарською мовами).