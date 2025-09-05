Міністерство оборони, часто іменоване в розмовній мові Пентагоном через форму його вашингтонської штаб-квартири, до 1949 року називалося Військовим міністерством.

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп має намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни. Про це пише Sky News.

Зазначається, що президент підпише указ, що дозволяє використовувати цю назву як додаткову для найбільшої організації уряду США. Це також означає, що міністр оборони Піт Гегсет зможе називати себе "міністром війни" в офіційних повідомленнях і на церемоніях.

Для постійного перейменування міністерства знадобиться схвалення Конгресу, але Білий дім заявив, що указ доручить Гегсету почати цей процес.

Цікаво, що Міністерство оборони, часто іменоване в розмовній мові Пентагоном через форму його вашингтонської штаб-квартири, до 1949 року називалося Військовим міністерством.

Історики стверджують, що назву було змінено, щоб показати, що США були зосереджені на запобіганні конфліктам після Другої світової війни і настання ядерного століття.

Трамп порушував питання про можливість зміни назви в червні, коли припустив, що спочатку вона була перейменована з міркувань "політичної коректності".

"Повернення до більш войовничої назви може коштувати десятки мільйонів, оскільки бланки і вивіски будівель у США і на військових базах у всьому світі потенційно потребують оновлення", - ідеться в статті.

Важливо, що спроба Джо Байдена перейменувати дев'ять армійських баз на честь Конфедерації та її лідерів, яка мала обійтися у 39 мільйонів доларів, була скасована Хегсетом раніше цього року.

Противники вже розкритикували рішення Трампа.

"Чому б не спрямувати ці гроші на підтримку сімей військовослужбовців або на працевлаштування дипломатів, які допомагають запобігати виникненню конфліктів?" - запитала сенаторка-демократка Теммі Дакворт, членкиня комітету зі збройних сил.

Рішення Трампа

Раніше повідомлялося, що Трамп збирається в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі.

Він хоче продати Саудівській Аравії понад 100 дронів Reaper. Ці безпілотники королівство запросило навесні 2025 року.

