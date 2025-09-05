Російським енергетичним ресурсам, нафті й газу, не місце в Європі, зазначив Зеленський.

Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини завдяки альтернативним джерелам і проєктам. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Президент розповів про головний принцип України.

"Ми готові забезпечувати і енергостабільність для Словаччини та інших партнерів. І ми хочемо мати спільні проєкти. У нас тільки один принцип - це не російські енергоресурси", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив голова держави, в Україні цінують співпрацю з Словаччиною для енергетичної стійкості Європи.

"Йдеться про імпорт електрики для України, щоб забезпечити потреби наших людей в умовах російських ударів ракетами, дронами. Також йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини третім країнам. Чим більше ми будемо првцювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи", - наголосив Зеленський.

Окремо він додав, що сьогодні залізничники мають вагомий результат.

"Хочеться їх привітати. Це нова колія - частина європейської мережі, яка з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошице, Будапештом, і Віденем. Це тільки один з перших наших таких кроків, фактично, інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу", - сказав Зеленський.

Він сказав, що "попереду - тисячі подібних проєктів", і що Україна обов'язково стане частиною Євросоюзу.

Зеленський відреагував на план енергоблокади від Путіна

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголошує, що наша держава просто у темряві не збирається терпіти російські масовані удари по об'єктам енергетики. Він зазначив, що Україна буде і далі відповідати на російську агресію.

"Що стосується енергоблокади - ми не говорили про це. Я навіть не знаю. Почув від вас, що був такий сигнал в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитися на це, - якщо людина хоче закінчити війну, тоді, напевно, вона не буде просити у партнерів або сусідів України робити енергоблокаду", - сказав Зеленський.

