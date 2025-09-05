Виробники мають змогу отримати до 150 млн гривень за умови співфінансування 30%.

Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили грантовий конкурс Brave1 для підтримки виробництва вибухових речовин. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, конкурс запущено з метою масштабування виробництва українських боєприпасів.

За його словами, виробники мають змогу отримати до 150 млн гривень за умови співфінансування 30% в таких напрямках:

бризантні вибухові речовини;

ініціюючі вибухові речовини у зв’язці з виробництвом засобів ініціації;

нітроцелюлоза як ключовий компонент бездимного пороху (з повним циклом обробки сировини).

Міністр поінформував, що подання заявок відкрите до 9 вересня.

Відео дня

"Така підтримка допоможе виробникам запустити або розширити виробничі лінії, закупити обладнання, хімічні компоненти та системи. А нашим захисникам - завдавати ефективних уражень ворогові", - зазначив Шмигаль.

Міноборони допустило до експлуатації мобільну автомайстерню - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні Міноборони дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні, розробленої фахівцями одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

Новий зразок мобільної автомайстерні відзначається компактністю та значно кращою маневреністю, порівняно з існуючими пересувними майстернями на шасі застарілих радянських вантажівок ЗІЛ-131. Нова ремонтна майстерня може бути встановлена на шасі різних моделей пікапів-позашляховиків від світових виробників.

Вас також можуть зацікавити новини: