На думку президента України, пропозиція Путіна про зустріч у столиці РФ мала на меті відтягнути переговори.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію президента Росії Володимира Путіна приїхати до Москви і заявив, що російський диктатор може приїхати до Києва. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - зазначив глава держави, додавши, що Путін це розуміє.

На думку Зеленського, так звана пропозиція Путіна мала на меті відтягнути зустріч, адже президент України неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі із кремлівським правителем у будь-якому форматі.

Відео дня

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", – сказав він.

Ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, в інтерв'ю наприкінці серпня президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що найближчим часом буде двостороння зустріч Путіна і Зеленського, хоч до того заявляв, що вже ведеться підготовка до неї. Щодо тристоронньої зустрічі за своєї участі, то Трамп вважає, що вона може відбутися.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що, очевидно, що зустрічі Зеленського і Путіна не буде. Перед зустріччю із президентом Франції Еммануелем Макроном він сказав, що уряди ФРН і Франції обговорять війну в Україні "з урахуванням того факту, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться - незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були у Вашингтоні".

Крім того, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після того, як обговорив питання війни з російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським, зазначив, що сторони "ще не готові" до двосторонньої зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: