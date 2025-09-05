Другий за величиною виробник свинини у світі може серйозно постраждати.

Китай ввів антидемпінгові мита в розмірі до 62% на свинину з країн Євросоюзу. Це рішення Пекіна стало відповіддю на європейські тарифи на імпорт китайських електромобілів.

Газета Financial Times пише, що, за даними Міністерства торгівлі Китаю, "попередні результати більш ніж річного розслідування вказують на те, що європейська свинина і продукти з неї є предметом демпінгу, що завдає істотної шкоди відповідній вітчизняній промисловості". Відомство оголосило про введення тимчасових мит у розмірі від 15,6% до 62,4%.

Представник Європейської комісії з питань торгівлі Олоф Гілл заявив, що розслідування "ґрунтується на сумнівних звинуваченнях і недостатніх доказах і, отже, не відповідає правилам СОТ (Світової організації торгівлі, - УНІАН)". За його словами, нещодавні торговельні угоди, зокрема з Мексикою, розширюють доступ на ринок для виробників свинини з ЄС.

Пекін вирішив покарати ЄС у той час, коли європейські свинарі страждають від інфляції, падіння цін і падіння експорту, який з 2020 по 2024 рік скоротився на дві третини до 4,3 млн тонн.

Велика частина скорочення припала на Китай, оскільки материкова частина країни збільшила поголів'я свиней. Пекін і Гонконг закупили 1,18 млн тонн, порівняно з 3,6 млн 2020 року, водночас материкова частина, як і раніше, залишається найбільшим ринком.

Фермери також стикаються зі зростанням імпорту. Брюссель запропонував США щорічну безмитну квоту в розмірі 25 000 тонн у рамках нової торговельної угоди. Крім того, запроваджено 15%-ві мита на експорт з ЄС до США, який у 2024 році склав понад 700 млн доларів.

Також на затвердження надійшла торговельна угода Євросоюзу з блоком МЕРКОСУР, яка дасть змогу південноамериканським країнам експортувати ще 25 000 тонн безмитної продукції.

Євросоюз - другий за величиною виробник свинини у світі після Китаю і найбільший її експортер. Німеччина, Іспанія та Франція - найбільші виробники Європи.

Торгова війна між ЄС і Китаєм - головні новини

4 жовтня 2024 року Євросоюз запровадив мита на електромобілі з Китаю. Введення таких мит посилить напруженість у торговельних відносинах ЄС із Китаєм. Рішення було ухвалено після того, як розслідування виявило, що Пекін несправедливо субсидував свою промисловість.

Зі свого боку Китай поставив три компанії з Європейського Союзу в центр антидемпінгового розслідування щодо демпінгу цін на свинину, а також ще одне розслідування торкнулося імпорту молочних продуктів.

8 жовтня Пекін ввів мито на європейський бренді.

