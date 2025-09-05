Угорщина блокуватиме вступ України в ЄС попри те, що Кремль публічно не заперечує проти української євроінтеграції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Він зокрема заявив, що позиція угорського уряду "не визначається з-за кордону" і офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" про вступ України до Європейського союзу.
"Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС! Вони не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС!" – написав угорський дипломат.
Угорський псевдо-референдум щодо України
Як писав УНІАН, на тлі падіння електоральних рейтингів і ризику втратити владу Віктор Орбан та його партія "Фідес" взяли курс на жорстку антиукраїнську політику, будуючи з України образ ворога.
Зокрема раніше цього року в Угорщині відбулася "національна консультація" – неофіційний плебісцит, проведений урядом і присвячений темі вступу України в ЄС. Перед початком плебісциту і увесь час, доки він тривав, угорський уряд доклав значних зусиль, аби переконати угорців, що вступ України в ЄС і НАТО буцімто загрожує Угорщині повним крахом - економічним, соціальним, військовим. По закінченні опитування уряд Віктора Орбана заявив, що 95% угорців виступили проти членства України в ЄС.
Попри те, що це опитування не відповідало жодним стандартам, за якими проводяться референдуми, і не має юридичної сили, Орбан подає ці результати як причину для блокування процедур просування України до членства в ЄС.
Втім навіть цей псевдо-референдум, ймовірно, був фальсифікований. У той час як влада заявила про участь в ньому майже третини виборців, за підрахунками угорської опозиції реально проголосували менше 8% виборців – ймовірно лише найпалкіші прихильники Віктора Орбана.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Орбан догрався: перші "санкції" ЄС проти Угорщини можуть з'явитися вже восени, - ЗМІ
- Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: ЗМІ розкрили подробиці
- Угорщина могла таємно продати Україні "вкрадені" запчастини зі списаних МіГ-29, - ЗМІ
- "Наробили фатальних помилок": Фіцо запропонував Україні допомогу