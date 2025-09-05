У Будапешті кажуть, що їм не цікава позиція Москви.

Угорщина блокуватиме вступ України в ЄС попри те, що Кремль публічно не заперечує проти української євроінтеграції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він зокрема заявив, що позиція угорського уряду "не визначається з-за кордону" і офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" про вступ України до Європейського союзу.

"Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС! Вони не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС!" – написав угорський дипломат.

Відео дня

Угорський псевдо-референдум щодо України

Як писав УНІАН, на тлі падіння електоральних рейтингів і ризику втратити владу Віктор Орбан та його партія "Фідес" взяли курс на жорстку антиукраїнську політику, будуючи з України образ ворога.

Зокрема раніше цього року в Угорщині відбулася "національна консультація" – неофіційний плебісцит, проведений урядом і присвячений темі вступу України в ЄС. Перед початком плебісциту і увесь час, доки він тривав, угорський уряд доклав значних зусиль, аби переконати угорців, що вступ України в ЄС і НАТО буцімто загрожує Угорщині повним крахом - економічним, соціальним, військовим. По закінченні опитування уряд Віктора Орбана заявив, що 95% угорців виступили проти членства України в ЄС.

Попри те, що це опитування не відповідало жодним стандартам, за якими проводяться референдуми, і не має юридичної сили, Орбан подає ці результати як причину для блокування процедур просування України до членства в ЄС.

Втім навіть цей псевдо-референдум, ймовірно, був фальсифікований. У той час як влада заявила про участь в ньому майже третини виборців, за підрахунками угорської опозиції реально проголосували менше 8% виборців – ймовірно лише найпалкіші прихильники Віктора Орбана.

Вас також можуть зацікавити новини: