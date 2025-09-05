Трамп заявив, що США дадуть відповідь на "несправедливе рішення" ЄС оштрафувати Google на $3,5 млрд.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., була оштрафована Європейським союзом майже на 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів США) і зобов'язана припинити підтримку власних сервісів рекламних технологій. Про це пише Bloomberg.

Європейська комісія заявила, що Google зловжила своїм домінуючим становищем, надавши своїм рекламним біржам конкурентну перевагу перед конкурентами, і що вона повинна покласти край цій практиці.

"Коли ринки зазнають краху, державні інститути повинні діяти, щоб не допустити зловживання владою з боку домінуючих гравців. Справжня свобода означає рівні умови гри, де всі конкурують на рівних умовах, а громадяни мають реальне право вибору", - сказала комісар ЄС з антимонопольного права Тереза Рібера.

Компанія негайно пообіцяла подати апеляцію. Лі-Енн Малхолланд, віцепрезидентка Google з питань регулювання, заявила, що цей крок "накладає необґрунтований штраф і вимагає змін, які завдадуть шкоди тисячам європейських компаній, ускладнюючи їм отримання прибутку".

Президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на "несправедливе рішення" ЄС оштрафувати Google на $3,5 млрд.

"Сьогодні Європа вдарила ще по одній великій американській компанії Google, наклавши штраф у розмірі 3,5 мільярда доларів. Фактично такими діями вони забирають гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця. Як я вже говорив раніше, моя адміністрація не дозволить цим дискримінаційним діям залишитися безкарними", - написав він у соціальній мережі The Truth Social.

Зазначається, що штраф у розмірі 2,95 млрд євро входить до числа найсуворіших санкцій Брюсселя і є другим за величиною штрафом, накладеним ЄС проти Google за ймовірне зловживання домінуючим становищем. Він пішов за штрафом у розмірі 4,125 млрд євро, накладеним на Android, і штрафом у розмірі 2,42 млрд євро за придушення конкурентів у сфері пошуку товарів.

Анджела Міллс Вейд, виконавчий директор Європейської ради видавців, яка подала скаргу до Європейської комісії, заявила:

"Штраф не виправить ситуацію на європейському ринку рекламних технологій. Без жорстких і рішучих заходів Google просто спише це на витрати бізнесу, одночасно зміцнюючи своє домінування в епоху штучного інтелекту. Європа ризикує підірвати власні правила і послабити новинні ЗМІ та видавничий сектор".

Рібера вказала на можливість ухвалення рішення США, яке змусить Google розділити свою платформу рекламних технологій.

"На даному етапі, вочевидь, єдиний спосіб для Google ефективно розв'язати конфлікт інтересів - це структурні заходи, такі як продаж частини свого бізнесу у сфері рекламних технологій", - заявила вона.

Штрафи ЄС проти Google

У 2023 році ЄС попередив Google про те, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, щоб нашкодити онлайн-видавцям. Тоді комісія, що базується в Брюсселі, заявила, що Google віддала перевагу власній програмі обміну рекламою перед конкурентами і зміцнила центральну роль компанії в ланцюжку поставок рекламних технологій.

