Цей крок може стати частиною угоди з продажу зброї на суму 142 мільярди доларів.

Президент США Дональд Трамп збирається в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дозволить продавати іншим країнам сучасні дрони на кшталт MQ-9 Reaper та інші передові моделі. Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця та чотирьох осіб, знайомих із цим планом.

Зазначається, що Трамп хоче продати Саудівській Аравії понад 100 дронів Reaper. Ці безпілотники королівство запросило навесні 2025 року.

За словами джерел, цей крок може стати частиною угоди з продажу зброї на суму 142 мільярди доларів. Союзники США в Тихоокеанському регіоні та Європі також висловили зацікавленість у подібному озброєнні.

Співрозмовники агентства пояснили, що США зможуть обійти Угоду про режим контролю ракетних технологій, підписану 1987 року, завдяки тому, що ударні дрони будуть визначені як літальні апарати, подібні до винищувачів, а не як ракетні системи. Це дасть змогу Вашингтону продавати безпілотники ОАЕ та країнам Східної Європи, які давно хотіли отримати американські БПЛА.

Американський чиновник розповів журналістам, що нова політика дасть змогу компаніям General Atomics, Kratos (KTOS.O) і Anduril, які займаються виробництвом важких безпілотників, реєструвати свої продукти в Державному департаменті як товари для "іноземних військових продажів", спрощуючи експортні процедури.

Наразі Угода про режим контролю ракетних технологій забороняє США експортувати багато військових дронів до інших країн, якщо не буде надано вагоме обґрунтування з міркувань безпеки та покупець не погодиться використовувати зброю в суворій відповідності з міжнародним правом, нагадали в агентстві.

США не дають Україні дрони MQ-9 Reaper з "абсурдних" причин

Раніше аналітики Defense Express розповіли, що Україна з початку війни просить у США про постачання ударно-розвідувальних дронів MQ-9 Reaper, але Вашингтон знаходить "абсурдні" причини не передавати їх.

Зокрема, США відмовлялися передавати Україні MQ-9 Reaper, посилаючись на те, що дрони можуть збити. Ба більше, у США багато таких безпілотників, нагадали у виданні.

