Президент США Дональд Трамп пообіцяв "розібратися" з гарантіями безпеки для України, але сказав, що Європа "буде першою". Про це пише Clash Report.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, так що ми що-небудь із цим зробимо. Я думаю, люди очікують цього. Ми допоможемо їм. Ми... Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", - підкреслив він.

Трамп упевнений, що Європа хоче врегулювання в Україні і заявив, що вона відіграватиме основну роль у забезпеченні гарантій безпеки.

"Буде або кінець війни в Україні, або пекло, за яке доведеться заплатити. Я поклав край семи війнам, і на український конфлікт чекає те саме. І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи важче, ніж я думав. І це буде зроблено", - заявив президент.

Також він вважає, що війна в Україні має бути вирішена мирним шляхом, інакше "ціна буде дуже високою".

Гарантії безпеки для України

Раніше МЗС Франції повідомило, що вже 26 країн висловили готовність забезпечити Україну гарантіями безпеки після укладення мирної угоди з Росією.

Також відомство поінформувало, що в разі, якщо країна-агресор буде й надалі відкладати зустріч лідерів України та Росії для обговорення припинення війни, тоді вони вживатимуть заходів.

