Останні декілька днів була зафіксована велика активність роботи ворожих екіпажів дронів по трасі Слов'янськ-Ізюм, де з позавчорашнього вечора було уражено близько 10-ти одиниць техніки. Про це пишуть аналітики DeepState.

Зазначається, що було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де росіяни спалли навіть цивільний автобус.

"Не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі. Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше", - пишуть аналітики.

Вони нагадали, що вйськові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів.

Раніше росіяни завдали ракетного удару по гуманітарній місії, яка займалася розмінуванням місцевості у Чернігівській області, через шо загинуло двое людей.

За інформацією начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців".

