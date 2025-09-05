Цього року до шкіл зареєстровано близько 252 тисячі першокласників.

В Україні дійсно стало менше першокласників, і це торкнулося багатьох міст.

Як зазначається у відповіді Міністерства освіти і науки України на запит УНІАН, у поточному навчальному році усього до шкіл ходитимуть близько 3,5 млн школярів.

З них очно навчаються майже 2,3 млн учнів, змішано - майже 780 тисяч учнів, а дистанційно - 396 тисяч учнів. Першокласників цього року орієнтовно 252 тисячі.

У МОН зауважили, що остаточна статистика, а також аналіз форм навчання за класами будуть відомі у першій половині вересня після подання звітності закладами освіти.

Крім того, у міністерстві навели статистику за останні роки щодо кількості учнів у школах окремих міст. Наведені дані свідчать, що з 2018 по 2025 роки кількість першокласників зменшилася у таких містах: Ужгород, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Миколаїв, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Чернігів та Київ. З них найменше першокласників у 2024-2025 начальному році було зареєстровано у Херсоні (1 тис. 126), Ужгороді (1 тис. 536) та в Сумах (1 тис. 972).

У Києві у 2018-2019 навчальному році усього було 297 тис. 361 учень. З них у 1-му класі - 35 тис. 668. А далі з кожним роком, до 2023-го, загальна кількість учнів росла, а першокласників - зменшувалася.

У 2022-2023 навчальному році усього школярів у столиці було вже 338 тис. 596, а першокласників - 27 тис. 398, а у 2023-2024 навчальному році загалом - 336 тис. 423, з них у 1-му класі - 27 тис. 182.

У 2024-2025 начальному році у Києві було зареєстровано 334 тис. 959 учнів. З них першокласників - 24 тис. 574.

У Дніпрі у 2018-2019 навчальному році всього було 100 тис. 366 учнів, з них у 1-му класі - 11 тис. 558. У 2024-2025 начальному році у школах Дніпра навчаються 96 тис. 994 учня, з них 7 тис. 479 першокласників.

В Одесі - 107 тис. 429 та 12 тис. 918 учнів у 2018-2019 навчальному році і 103 тис. 672 та 7 тис. 726 у 2024-2025-му; у Харкові - 131 тис. 326 загалом та 14 тис. 787 першокласників тоді, 114 тис. 973 і 6 тис. 732 у 2024-2025 навчальному році.

У Миколаєві у 2018-2019 навчальному році всього було 45 тис. 606 учнів, з них у 1-му класі - 5 тис. 679, а у 2024-2025 році - 40 тис. 2 та 2 тис. 820 учнів, відповідно; у Херсоні ці цифри складали 34 тис. 255 та 4 тис. 577 дітей, 21 тис. 927 та 1 тис. 126 дітей.

Запоріжжя: у 2018-2019 році - 68 тис. 268 учнів усього та 8 тис. 786 першокласників, у 2024-2025 навчальному році - 82 тис. 911 та 4 тис. 681 дітей, відповідно.

У Сумах у 2018-2019 році було всього 28 тис. 156 учнів, з них з них у 1-му класі - 3 тис. 396, а минулого навчального року їх було вже, відповідно, 26 тис. 492 та 1 тис. 972.

У Чернігові було 28 тис. 987 школярів всього, з яких першокласників - 3 тис. 436 (2018-2019 навчальний рік), а потім - 27 тис. 216 та 2 тис. 132, відповідно (2024-2025 рік).

У Львові у 2018-2019 навчальному році всього було 83 тис. 634 учнів, з них першокласників - 9 тис. 616, а минулого навчального року, відповідно, 88 тис. 316 та 7 тис. 390.

У Івано-Франківську ці показники в ті самі роки спершу складали 26 тис. 560 учнів всього та 3 тис. 160, а потім - 30 тис. 610 та 2 тис. 682; у Тернополі - 27 тис. 510 і 3 тис. 253 учня, 29 тис. 798 і 2 тис. 626.

Як повідомлялося, раніше Сергій Бабак, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій зауважив, що цього року до українських шкіл підуть близько 252 тисяч першокласників, тоді як торік їх було 314 тисяч. Тобто на 62 тисячі дітей менше.

За його словами, причини цього - падіння народжуваності та масовий виїзд дітей на початку повномасштабного вторгнення Росії. Депутат підкреслив, що кількість першачків неминуче зменшуватиметься.

