Україна почне отримувати ці ракети у значній кількості лише з наступного року.

У серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але у значних кількостях вони почнуть надходити лише наступного року. Про це пише Aviationweek.

Видання зазначає, що для американського ВПК, звиклого до тривалих циклів розробки і виробництва зброї, ракети ERAM стали одним з перших продуктів нової парадигми "швидких закупівель". Пентагон опублікував тендер на розробку і виробництво цих ракет лише у серпні минулого року, а перші поставки мають відбутися вже у жовтні цього року.

Хоча Україні дозволено купити до 3350 ракет, перша вироблена партія буде мізерною: перші 10 ракет буде поставлено у жовтні.

Ситуація має покращитися наступного року. Згідно документів, які отримало видання, партія з 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції, окремо виготовлені компаніями CoAspire та Zone 5 Technologies, буде поставлена до кінця жовтня 2026 року.

Ракети ERAM: що треба знати

Як писав УНІАН, крилаті ракети ERAM є новою розробкою американського ВПК, створеною зокрема для потреб України. Саме тому ці ракети можуть запускатися не лише з американських винищувачів F-16, але й з радянських МіГ-29. Сама ракета має загальну масу близько 227 кг, що означає відносно невелику бойову частину. З відомих характеристик також дальність у 400 км та швидкість близько 0,6 Маха.

Як пояснив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, ракети ERAM дуже потрібні Україні, оскільки вони чудово підходять для того, щоб бити по оперативних тилах ворога – на відстань до 200 км і більше.

