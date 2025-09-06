При цьому представник ГУР підкреслив, що солдати з Північної Кореї воюють лише на території Росії.

В даний час на території України перебуває близько 700 тис. російських військових.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в інтерв’ю Новини.LIVE Андрій Юсов. Він зазначив, що ця кількість враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.

Юсов уточнив, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет Кремля.

При цьому представник ГУР підкреслив, що солдати з Північної Кореї воюють лише на території РФ.

Солдати з КНДР на війні в Україні

Про те, що КНДР відправила своїх солдатів воювати проти України стало відомо восени минулого року. Тоді мова йшла про 12 тис. солдатів.

Навесні цього року розвідка Південної Кореї повідомляла, що до РФ з КНДР відправилась нова партія з 3000 солдатів.

За даними британської розвідки, станом на березень цього року північнокорейські війська зазнали понад 5000 втрат у юбоях проти ЗСУ в Курській області РФ.

А на початку вересня розвідка Південної Кореї повідомила, що близько 2 тис. північнокорейських військових були вбиті на війні в Україні. Там припустили, що Пхеньян може відправити на фронт додаткові сили.

