Юсов запевнив, що Україна докладає всіх зусиль, щоби конфлікт завершився справедливим миром якомога швидше.

Для того, щоб війна в Україні закінчилася до кінця 2026 року, має співпасти багато факторів. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Говорячи про можливе завершення бойових дій до кінця цього року, він наголосив, що кожен аналітик, коли вивчає ту чи іншу проблему, дає різні сценарії і прогнозує, яка ймовірність їхнього втілення у життя.

"Безумовно, є ознаки зовнішні, внутрішні, економічна ситуація в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою - це реальна ситуація на полі бою", - зазначив Юсов.

На його думку, війна може закінчитися до кінця 2026 року за умови, якщо співпаде багато факторів. Йдеться, за його словами, про посилення санкційного, економічного тиску на державу-агресора, посилення оборонної та економічної допомоги для України, більш жорстку позицію партнерів України.

Також, стверджує представник розвідки, на ймовірне завершення війни впливають здатність українських Сил оборони стримувати і відкидати ворога, можливості української дипломатії, а також "готовність українського суспільства далі захищати власну країну".

"Аналізуючи всі ці фактори, можна робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоби цей конфлікт завершився якомога швидше і закінчився справедливим миром, - просто факт", - додав Юсов.

Інші думки про те, коли закінчиться війна в Україні

Як писав УНІАН, генерал-лейтенанта США у відставці Бен Годжес поділився, скільки Росія ще зможе вести війну. Він, зокрема, висловив думку, що це може тривати "ще рік або півтора". За його словами, інтенсивність бойових дій російських військ на фронті буде залежати від тиску Сполучених Штатів не тільки на Москву, а й на Київ.

Також нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився щодо закінчення війни в Україні. Він сказав, що не втрачає надії на мир, але й також не має жодних ілюзій. Німецький політик зазначив, що готовий до того, що війна, яку Росія веде в Україні, затягнеться ще надовго.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва наприкінці серпня заявляв, що війна в Україні скоро закінчиться. За його словами, і президент РФ Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський "знають, до чого призведе цей конфлікт", так само як і Європа та президент США Дональд Трамп. Мовляв, "вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості" оголосити про закінчення війни.

