За словами Прево, такий крок поставив би під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в інтерв'ю Euronews.

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів дійсно не є варіантом для Бельгії", - сказав він.

За словами Прево, конфіскація російських активів із бельгійських банків поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг. Також він додав, що цей крок небезпечний для Європейського Союзу.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи", - пояснив глава МЗС Бельгії.

Дипломат підкреслив, що конфіскація доходів із заморожених активів РФ також "підірве довіру до євро". Він також відмовився від альтернативного плану з переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Прево зазначив, що Брюссель долучиться до гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих". Крім того, він запевнив, що Бельгія передасть Україні літаки і допоможе з розмінуванням території.

У якому разі РФ може повернути свої заморожені активи в ЄС

Раніше верховний представник ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росія зможе повернути свої активи, які наразі заблоковані в Євросоюзі, тільки після того, як виплатить Україні репарації. За її словами, навіть припинення вогню не вплине на це.

Каллас зазначила, що незважаючи на активні дипломатичні зусилля щодо переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні, Москва показує, що "не хоче миру".

